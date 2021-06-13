警大嶼山打擊車輛違法入禁區　19名司機涉虛假文書被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊聯同大嶼山警區人員，今日(13日)於大嶼山南採取執法行動，打擊行使虛假文書罪行。

行動中，人員於大嶼山東涌道及嶼南道封閉道路共截獲15輛私家車、1輛電單車、2輛輕型貨車及1輛中型貨車，並檢獲19張展示於擋風玻璃及電單車車架上的懷疑偽造封閉道路許可證。人員共拘捕8名本地男司機、7名外籍男司機、2名本地女司機及2名外籍女司機，年齡介乎31至62歲，涉嫌「行使虛假文書」。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。

另外，人員亦發現25輛私家車未有許可證進入大嶼山封閉道路，相關司機已被票控罰款。

警方在此呼籲，使用封閉道路許可證時必須於車輛當眼位置展示正本封閉道路許可證。根據香港法例第374章《道路交通條例》第111條，任何人凡意圖欺詐而偽造、更改、使用，或借予或容許任何人使用本款適用的文件或其他物件；或製造或管有與本款適用的文件或其他物件極為相似的任何文件或其他物件，以致有刻意欺詐目的，即屬犯罪，可處罰款1萬港元及監禁3年。

警方會繼續採取執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。