寇鴻萍否認意圖逃稅　被控虛報僱員資料

1982年港姐季軍、現從事保險業的寇鴻萍涉嫌逃稅，遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪名，她否認控罪，案件今（16日）在東區法院審理。模特兒鍾永慧及另一名市民出庭作供，指自己從來沒有受僱於寇鴻萍的公司，不知道為何税務局會有他們曾在寇鴻萍公司工作的報税紀錄。

控罪書指出，現年59歲的被告寇鴻萍於2009年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用。在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年份別獲9.6萬港元薪金。

市民孫永斌作供指他在2011年回流香港，後來因妹妹要申請學生資助處貸款及資助，他便向税局申請之前的報税紀錄，才發現自己在「梁寇鴻萍公司」曾有報税紀錄，但他否認曾在該公司工作，而他也不認識寇鴻萍本人或她的朋友。辯方質疑孫曾經將自己的個人資料交給其他人，寇才能可以將孫的正確個人資料上報税局，孫表示不肯定。

模特兒鍾永慧作供同樣指出，自己在2009年回流香港，曾經任職設計師及秘書，2011年開始入行成為藝人，不過就從未在梁寇鴻萍公司擔任任何職位。但她坦言「都算認識」寇鴻萍，因為她在英國讀書時認識寇鴻萍的女兒唐貝詩，兩人是同學兼好朋友，故有時去寇的公司找唐會「撞到」寇。辯方同樣質疑鍾曾經將個人資料交給其他人，鍾表示「其實好多人都知我哋址」，並指事隔近10年，很多細節已經忘記了。