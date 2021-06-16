加拿大內部報告警告　勿假設香港被控示威者皆無辜

加拿大早前宣布新增兩項港人永久居留途徑，3年內在加國大專畢業或全職工作均可申請。但當地傳媒周二（15日）報道指，加拿大移民部門駐港官員曾向聯邦政府提交內部報告，警告不要假設所有被控與示威相關罪名的港人都是無辜。

《環球郵報》引述加拿大移民、難民及公民部香港辦公室去年6月的報告，題為「不可受理的風險」，當中指出如有被控與示威相關罪名的港人申請簽證或政治庇護時，不能假設控罪具政治目的或屬捏造，因為抗爭中曾出現令人震驚的暴力襲擊場面。

報告指出，前年6月9日至去年5月29日有約9,000名港人被捕，其中1,547人正在候審，被捕者面臨非法集結、暴動、縱火和藏械等控罪。報告預測，那些擔心因參與示威而被控的港人，會向容易前往的外國尋求庇護；又警告香港仍是全球犯罪網絡的紐帶，讓黑錢和毒品進出加拿大。

加拿大移民部長曼迪仙盧（Marco Mendicino）的辦公室回應稱，政府不相信被控與示威相關罪名的港人都是尋求逃避法律制裁的罪犯，不會假設他們面對的所有控罪都是正當。當局指，不會揣測個別個案，但會基於事實非常小心評估每宗個案。加拿大律師庫蘭德則指，該內部報告令人不安，因為加拿大可能分不到真正的人權示威者和輕微罪犯。