港府通知7銀行凍結《蘋果日報》旗下資產　逾800員工隨時無糧出

保安局今日(17日)引用《港區國安法》，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，包括《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)，涉款1,800萬港元。公司資產被凍結，營運未知會否受影響，員工未來能否支薪亦成疑。翻查首期保就業計劃獲批名單，單是《蘋果日報》有限公司及《蘋果日報》印刷有限公司，受影響員工料至少逾800人。東網正向壹傳媒及勞工處查詢。

另外，保安局已去信7間本地銀行，通知已凍結與《蘋果日報》有關的3間公司資產，換言之，《蘋果日報》未來向員工出糧亦有困難，而近日亦有不少員工「跳船」離開《蘋果日報》。由於壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權涉嫌以欺詐手段用低價騙取使用將軍澳廠房的權利被捕，周更被檢控，政府相關部門正跟進，不排除最終會收回相關土地，《蘋果日報》將難以營運下去。

翻查首期保就業計劃獲批名單，《蘋果日報》有限公司獲批2,058萬港元，承諾受薪僱員人數744人；《蘋果日報》印刷有限公司獲批283萬港元，承諾受薪僱員人數101人，上述2間公司資產被凍結，料至少影響逾800員工。根據壹傳媒有限公司2019至2020年報，於2020年3月31日，壹傳媒共有2,323名僱員，其中1,275名為香港僱員、1,047名為台灣僱員及1名為美國僱員，員工成本總額為9.2億港元。