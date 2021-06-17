《蘋果日報》屋漏兼逢連夜雨　高層被捕　第二梯隊跳船

警方國安處今(17日)拘捕5名壹傳媒高層，消息指，壹傳媒早已安排《蘋果日報》「第二梯隊」接班繼續營運，但據知，部分人早已跳船，加上保安局今日再凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，涉款1,800萬港元，是否有糧出還是未知之數，預計將有人陸續離開。

消息續指，壹傳媒頭號接班人為現任《蘋果日報》執行總編輯林文宗，以及首席記者兼《壹傳媒》工會主席林偉聰，其中林文宗畢業於香港大學哲學系，1992年加入傳媒行業，而林偉聰則為香港科技大學取得環球工商管理及市場學學位，及於中文大學取得新聞系碩士學位。

據悉，本來第二梯隊尚包括採訪組副總編輯黃偉駿及政治組記者許偉賢，但二人已於上月跳船，剩下只有財經組副總編輯區嘉儀、總採訪主任黃武榮、政治組記者莫劍弦；中國組記者蔣美紅，以及首席節目總監余峯文。

據了解，國安處今次拘捕行動，反對派批評警方將新聞工作視為犯罪行為，利用《港區國安法》侵害新聞自由，但有關言論屬《壹傳媒》高層掩飾其危害國家安全罪行手段，將新聞自由當作反中亂港的保護傘。即使多名高層被捕後，《壹傳媒》未有被捕的員工仍繼續運作《蘋果日報》，借新聞自由被打壓之名，挑動市民情緒。