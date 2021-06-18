電子消費券懶人包 八大申請事項話你知

萬眾期待的電子消費券最快可於下月4日開始接收登記，8月1日開始派發，東網總結8項消費券須知，包括申請資格、申請方法、使用期限、適用範圍等，讓市民可一文看清消費券申請詳情。

Q1:申請消費券的資格準則？

A1：在今年6月18日或之前年滿18歲在港居住的香港永久居民及新來港人士；部分特殊情況亦符合，包括︰參加廣東/福建計劃長者、境外求學的學生、工作假期的參加者、健康問題在港以外留醫、政府派外工作人員、公司機構人員須短期在外工作，故過去24個月不在香港、陪同工作的家人等，而院舍長者、在囚人士則可委託親屬申領。

Q2：可使用電子消費券的儲值支付工具有哪些？

A2：八達通、支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK

Q3：消費券的登記期限多久？

A3：2021年7月4日至8月14日（可接受電子或書面登記）

Q4：如何登記領取消費券

A4：登記期內可進入 www.consumptionvoucher.gov.hk 作電子登記；或到各郵政局、民政事務總署各區諮詢中心、社會福利署各區福利辦事處、房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶中心以及指定銀行索取書面登記表格，並到指定銀行分行投進表格收集箱，不接受郵寄。

Q5：消費券共多少錢？分幾期領取？使用期限多久？

A5：每人5,000港元電子消費券，八達通分3期領取；而其他電子營辦商則分2期領取，最早於8月1日發放。八達通需要7個月內消費滿4,000元，方可發放最後一期的1,000港元；至於其他電子儲值商的到期日均爲明年1月31日。（見表）

Q6：消費券適用於甚麼類別？

A6：適用於本地零售，餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，同樣可支付交通費用。

Q7：消費券不適用於甚麼類別？

A7：消費券不能用於支付政府收費，如稅務、牌照費、水、電及煤氣費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、個人對個人支付、以及兌換現金。

Q8：消費券用於支付交通費用，那麽原有公共交通津貼會否抵銷？

A8：不會，消費券同樣適用於交通費用，計算方法參照公共交通費用補貼計劃，每月補貼上限至500港元。