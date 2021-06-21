《蘋果》內部訊息開空頭支票　料無力遣散　員工有汗出無糧出

壹傳媒董事會今日(21日)開會討論後達成共識，指由於公司欠缺資金營運，動新聞勢於周五(25日)晚11時59分停止更新，而周六(26日)將成《蘋果日報》最後見報日，之後便會停止運作。網上流傳一段《蘋果》的內部訊息，指由於公司資產被凍結，已就出糧一事，要求保安局解凍，可見《蘋果日報》已油盡燈枯，乾塘後連員工的薪金及遣散費能否支付都存疑，東網正向壹傳媒及勞工處查詢。

《蘋果》內部訊息在網上瘋傳，內容指，「鑑於環境險峻，《蘋果日報》副社長陳沛敏已同意《蘋果》員工同事如決定立刻辭職，可『不用通知』及『立即生效』」，並向其員工開出「空頭支票」，指「若《蘋果日報》於本周五決定關門，員工可獲多1個月的代通知金，但無人能確保：而正常辭職的員工，則可獲得本月工資。」

該段訊息又引述，「管理層『希望大家做到最後』，惟『風險難測』，要求員工自行決定去留；若有人願留下來，則希望盡力完成工作。」

據壹傳媒上月發出的公告指，3月底時銀行及現金結餘約為5.21億元，又稱自今年4月起至少18個月有足夠的營運資金。不過，上述情況在保安局發出凍結資產通知後已經大不同，現時的情況是已有7家本地銀行接到保安局局長通知，不可處理《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司等3家公司的資產，因此目前無法評估壹傳媒能否再動用上述逾5億港元的資金。

根據壹傳媒有限公司2019至2020年報，於2020年3月31日，壹傳媒共有2,323名僱員，其中1,275名為香港僱員、1,047名為台灣僱員及1名為美國僱員，員工成本總額為9.2億港元。