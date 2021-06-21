涉用假醫生紙呃3公司工傷賠償　司機與中醫師遭廉署起訴

廉政公署早前接獲貪污投訴並展開調查，徵詢律政司法律意見後，上周五(18日)落案起訴一名司機及一名註冊中醫師，涉嫌以該註冊中醫師發出的虛假醫生證明書，串謀詐騙3間公司向該司機支付工傷賠償共約4.7萬港元。2人已獲廉署准予保釋，以待明日(22日)在觀塘裁判法院答辯。

有關罪案涉嫌於2016年2月29日至2018年11月30日期間發生。其中一名被告為27歲曾繁傑，他先後獲TNT Express Worldwide (HK) Limited、嘉頓有限公司及香港電視網絡有限公司聘任為司機。另一名被告為註冊中醫師66歲謝復昌，他經營中醫診所康德堂。2人同被控3項串謀詐騙罪，此外，曾繁傑涉嫌詐騙當中2間公司向他發放共約4.9萬港元工傷賠償及在求職時提供虛假資料，另被控5項欺詐罪名。

其中3項控罪指2人涉嫌一起串謀，分別詐騙TNT、嘉頓及香港電視，不誠實和虛假地向該3間公司表示曾繁傑曾先後13次向謝求診，從而誘使有關公司向曾支付工傷賠償。

另外2項控罪指曾繁傑涉嫌分別向嘉頓及香港電視偽稱他背痛，並意圖詐騙而誘使該兩間公司向他支付工傷賠償，導致他獲得利益或有關公司蒙受不利。曾繁傑涉嫌誘使該3間公司向他批出及發放工傷賠償共約9.6萬港元。

另外3項控罪指曾繁傑涉嫌分別在向TNT、嘉頓及香港電視提交的職位申請表上，填寫虛假資料，並意圖詐騙而誘使該3間公司聘請他，導致他獲得利益或有關公司蒙受不利。