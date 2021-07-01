港人打針後可免檢疫入泰國布吉島　業界稱返港仍需隔離幫助不大

泰國布吉島今(1日)起放寬旅客入境限制，容許過去至少21日，停留在包括香港在內的66個低至中風險地區的旅客，在完成接種新冠疫苗滿14天，並持有72小時無染疫證明，入境後毋須隔離。旅業界人士認為有關安排令人鼓舞，但未必能吸引本港旅客，因他們返港後仍要隔離，強調現時政府應全力處理與澳門及內地通關，之後再與泰國商討類似旅遊氣泡的安排。

泰國當局早前宣布該項名為「布吉島沙盒」的計劃，冀本月至9月可吸引10萬名旅客，帶來2.8億美元(約21.7億港元)收入。旅客入境需事先購買旅遊保險，並下載追蹤應用程式及預訂指定酒店，並要事先在所在地的泰國領事館申領入境證書，若布吉島每周確診個案達90宗或住院率達到當地衞生容量8成，則可能會暫停措施。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，十分支持該措施，認為泰國方肯定本港的防疫成果，但相關措施對本港旅遊業復甦的作用有限，因市民到布吉島遊玩後，返港仍需要隔離，形容「旅遊唔係咁進行」，認為對業界幫助不大。

他強調，現時港府應聚焦處理與澳門及內地通關事宜，除可帶動旅遊經濟外，更能解決不少民生需求，「好多夫妻年幾兩年冇見」。他認為港府處理好與澳門及內地通關後，下一步應考慮與泰國商討互通旅遊事宜，因泰國消費便宜，疫情前是港人頭4位常去的旅遊熱點。