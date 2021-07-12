首輪創造就業計劃6千職位未請人　議員批政府歎慢板

政府為紓緩因疫情及抗疫措施導致的失業情況，共撥款132億港元，先後於去年及今年推出「創造職位計劃」，在政府部門及私營機構創造6萬個有時限職位。政府今(12日)表示已創造逾5萬個職位，有超過2.9萬個職位完成招聘及入職，不過有議員就批評首輪計劃推出後亦未完成所有職位的招聘，質疑程序緩慢，認為進度不理想，予人有「歎慢板」的感覺。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今召開會議，討論創造職位計劃的實施進度。公務員事務局表示，首輪計劃中創造的職位有3.1萬個，當中1萬個職位是為應屆畢業生設立，逾40%屬較基層職位。當中已有25,000人入職，餘下約四分一屬政府部門或決策局職位，四分三屬非政府界別職位，局方爭取在今年內完成所有職位招聘及入職。

議員葛珮帆指疫情反覆，失業情況難短時間解決，市民處於水深火熱中，她指首階段計劃已推出一年，惟仍有6千個職位正進行招聘，關注政府是否遇上問題及能否加快程序，又問及相關職位開設時限為多久。

公務員事務局局長聶德權回應時強調，首輪計劃原訂在兩年內開設3萬個職位，現時大部分職位已入職。他又解釋指招聘工作需時，部分職位由非政府組織提供，每個行業及機構需要時間完成程序，但會爭取該階段的職位可在今年內完成招聘及入職程序。他續指，有時限職位原則上為期1年，如有需要才會延長至12個月以上，當中近90%職位為期6至12個月，其餘則少於6個月。

該事務委員會主席郭偉強則指，首輪計劃推出時正為疫情高峰期及失業率高位，認為職位應愈快推出市場，及盡快完成招聘，質疑首階段計劃仍未完成招聘如拖慢工作，予人有「歎慢板」感覺，已難起即時應急作用。聶德權強調局方絕非拖慢工作，又強調政府主動聯繫非政府機構開設職位，所開設的職位範疇涵蓋金融發展、安老服務、人力資源管理及物流等，形容是政府遂個商討得來成果，強調當局已盡量「濃縮」時間。