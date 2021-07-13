貿發局稱無審查　任何書籍均可展出　不認為書展無政治書

因疫情暌違多時的香港書展明日(14日)起，一連7日在灣仔會議展覽中心舉行，屆時會配合一系列防疫措施。香港貿易發展局副總裁周啟良表示，今年共有763間參展商，較去年的738間升了3.1%，當中絕大部分是本地公司，但仍有不少海外參展商，其中內地展商佔13間。

周啟良續稱，為減少接觸及疏導人流，鼓勵市民透過網上購票或到便利店購買門票，現場亦只限用八達通拍卡入場，不設增值服務，提醒市民帶備充足餘額的八達通。至於會否限制入場人數，他指人數限制為場地容量的85%，預料繁忙時間排隊人數較多，故加開會議廳為「緩衝區」。此外，現場有健康大使，設置紅外線體溫監測，並於不同地點提供消毒液，市民入場需要使用安心出行或填表。

今屆是《港區國安法》實施後首次書展，周認為，書展一直以來都是自由開放的平台，只要符合香港法律，任何書籍均可展出，亦一直沒有進行審查。作為貿易推廣的機構，亦無能力審查，相信參展商會知道底線，如有疑問可詢問貿發局以外的相關部門。他又不認為書展「無晒政治書」，但不應該有違反國安法或香港法例的書籍，參展守則有表明要符合法律，希望參展商自律。

對於會否主動報警，周指暫時沒有收到消息有部門到書展審查書籍，若收到有投訴會提醒參展商，亦會鼓勵投訴人及參展商向相關部門查詢。