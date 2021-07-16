逾50%區議員辭職　建制4區成功翻盤

區議員宣誓在即，政圈上周傳出消息，指接獲褫奪議席(DQ)信函前未有辭職者，將被追討自上任起計逾百萬港元薪津，觸發歷來最大規模辭職潮，短短一星期已有至少209名民主派區議員請辭，最新包括沙田區曾杰、元朗區陳敬倫和東區張國昌。若連同早前因不同原因離任的46人計算，議席空缺突破250個，佔全港479個區議會議席超過一半。而建制派成功在4區翻盤，合共取得5區的主導權，另最新亦在南區與泛民打成平手。

曾杰在社交網站發布結束營運區議員辦事處的照片，向香港人致歉，又在留言中回覆同區的前區議員，表示以往在區議會上多得罪了。而陳敬倫則形容面對一個瘋狂移動、任意搬來搬去的龍門，「踢咗90分鐘，仲要踢埋加時」，已超出心理負荷，沒有能力「射最後的十二碼」而決定辭職。

泛民在2019年區議會選舉大勝，在452個民選議席中取得超過逾380席，並成功奪得17區區議會的控制權，只有離島區仍然掌握在建制派手中。不過，隨着新一波區議會辭職潮爆發，建制派在灣仔、九龍城、北區及觀塘共4區佔多數，目前合共在5區取得主導地位；同時在南區與泛民議席數目相同，變相打成平手。至於由民主派掌控的區議會數目則大跌至僅剩12個，料若辭職潮持續或有泛民被DQ，屆時有機會進一步下跌。

與此同時，由於今輪辭職潮亦牽涉多名區議會正副主席，全港目前有多達10區區議會主席之位出現空缺，包括建制派成功翻盤的九龍城和觀塘區，意味建制派已成功重掌該兩區。至於副主席出缺則有8區，當中東區、九龍城和黃大仙3區目前正副主席之位同告出缺。

此外，多達3區區議員人數跌至個位數字，其中黃大仙區和中西區目前各只有3人未辭職，而南區亦只剩下4名區議員。