中大擴展彈性收生安排　核心科失手選修科出色仍可放手一搏

香港中文大學理學院及工程學院2019年起推出彈性收生安排，吸納在STEM選修科目中表現優良的學生，包括未達核心科目最低要求「3322」的學生。中大表示，今年將把有關安排擴展全校，不只限於理科及工程科。

理學院及工程學院的彈性收生安排下，學生只要在香港中學文憑試(HKDSE)3科STEM選修科目中考獲最少3粒星，又在聯合招生安排中，把中大課程放在較前的志願，學院專門的遴選小組就會特別考慮。而符合要求但未達大學核心科目最低要求的學生也有機會獲邀面試。此計劃也會根據個別情況，考慮其他STEM方面的成就及資格，例如國際獎項。過去兩屆有12名學生受惠。

中大表示，為擴大專才升學的空間，現將擴大有關安排至工程學院及理學院以外的課程。應屆聯招申請人如於個別學科有卓越表現，並具學習熱誠，就算個別科目未能達最低入學要求，亦可於放榜後的改選，考慮將心儀的中大課程排在較前的志願。學生如於面試中展現學習熱誠，仍有機會獲錄取。由於此安排需要考慮申請人個別情況，建議考生在Band A其餘兩個選擇中，揀選較保險或已達最低要求的課程，保障升學機會。

至於有關安排有否指定對應的選修科目及星的數目，中大未有回應。