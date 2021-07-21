因英語水平不足四遭拒入學　新移民轉校生奮發考全級第一

中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，除了閃耀奪目的狀元尖子外，亦有新移民發憤圖強，透過知識改變命運，由學校拒收的轉學生，搖身一變成為全校第一，考獲最佳五科達28分的優異生。就讀觀塘慕光英文書院的應屆文憑試考生周雅琳表示，自己3年前來港就讀中四，當時英語程度僅得中一水平，初抵港時更曾申請過4間中學的中四，但都被指英文水平太弱而拒收，慶幸最終得慕光接受其入學申請。

背負基層及單親家庭的負擔的雅琳亦非常爭氣，由中五起發奮學習英文，每日堅持花2小時自學英文，包括讀英文報紙、抄下生字句子重溫，一學期亦會作至少25篇文章給老師批改。她形容過往曾因英文能力欠佳，多次考慮放棄留港讀書，但幸得父親的堅持，即使經濟能力有限仍咬緊牙關，讓她補習英文，最終堅持留港讀書，並考獲佳績，最佳5科獲得28分。

談及成績，她表示感到非常驚喜，更喜極而泣，因英文成績超乎預期獲得4，中文科亦喜出望外獲得5**。她期望入讀中文大學中國語文研究及中國語文教育將來作育英才，於畢業後教導學生。該校中文老師陳潔珍指，雅琳對於中文極度熱衷，而且用心上課，亦有正確價值觀，盼能夠延伸價值觀，傳承教育界理念。

另外，同校應屆考生、亦來自內地的周燦林自中一來港，同樣曾面對英語能力有所欠缺、自信不足的情況，幸好最終獲校長循循善誘的教導，甚至收其為入室弟子，親自教授中史，逐步建立其自信及加深對文學的興趣，終在中史科考獲5*佳績，並以入讀香港大學文學院為目標，未來盼能夠到日本京都大學修讀文學史。