涉刊印繪本灌輸仇恨被捕　言語治療師總會主席不適一度送院

香港言語治療師總工會5名成員涉嫌串謀發布煽動刊物，上周四(22日)遭警方國安處拘捕，其中主席黎雯齡(25歲)及副主席楊逸意(27歲)日前已提堂並繼續還押。職工盟今(27日)表示，黎被捕期間曾不適入院，還押期間2天住在醫院當中，至昨日(26日)已轉4人倉，她與楊現時的精神及身體情況較為好轉，亦已收到親友安排的物資。

職工盟今午在社交網站發文，指早前因刊印「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」、「羊村清道夫」等3本兒童繪本，而被捕的黎雯齡及楊逸意正還押大欖懲教所，早前楊已經放棄每8日覆核一次保釋的權利，而黎雯齡則將會在本周五(30日)再上庭申請覆核。

文中又提到，她們感謝各位香港人連日關注事件，到場旁聽，她們的親友連日奔波警署、法庭、探監以及安排物資，待基本事宜處理後，會安排收集公眾信件。

黎雯齡及楊逸意被控於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港與其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。案件押後8月30日再訊。