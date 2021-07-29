政Whats噏：議員鬧爆運房局拉布　講足半個鐘歷史嘥時間

唔少議員曾批評官員經常答非所問、不斷重複內容，甚至答覆前後矛盾，甚至文件不足，但有時過於詳細亦唔係好事。有議員今日(29日)就鬧爆運輸及房屋局嘅官員「拉布」，介紹條例草案講足半個鐘歷史，嘥晒議員嘅時間。

話說審議劏房租管嘅條例草案委員會今日開會，運房局副局長蘇偉文約略講下草案內容之後，就交畀該局助理署長(劏房及租務管制)陳納思以投影簡布講述草案內容。講咗幾分鐘，議員葉劉淑儀就開聲，叫官員毌需講返過去同歷史，嘥咗啲時間，只要講草案嘅精華就得嘞，事關之前喺事務委員會已傾過晒，陳納思冇必要再讀。

飲食界議員張宇人就舉起份文件，話「呢壘嘢早又唔畀，依家擺咗我枱頭同讀畀我聽，但我識睇字架，係咪應該攞返多啲時間，好似剛才同事講，你講精華，唔好講歷史，唔好同我講舊年，唔好同我講十年前，等我哋快啲問問題。」葉劉亦話條例生效日期係喺草案獲通過及刋憲後3個月，若果政府拉布，就會延遲生效。

草案委員會主席鄭詠舜都話議員明白有關內容，着陳納思可以講得精簡啲。之後陳繼續讀咗陣，葉劉再次出聲話不如唔好再重複讀，畀議員問問題喇！當時張宇人已經好唔耐煩，話唔單止剩係讀，仲要喺讀嘅時候加嘢，依家用咗17分鐘仲係第6頁，呢個投影簡布有22頁，咁讀落去，若果草案委員會主席容許咁繼續落去嘅話，佢出去瞓完晏覺，6點鐘再返嚟問問題。

見到兩個議員咁投訴，鄭詠舜再提醒官員要精簡同講要點，又話明白到市民都要知道草案嘅重點，希望官員盡量再精簡啲。陳納思就回應話先前嘅內容比較概念同複雜啲，後面應該會快啲。然而佢繼續讀咗超過5分鐘，仲未讀完，鄭詠舜就截住佢，話都讀咗半個鐘，不如用3分鐘時間講埋啲重點。而陳亦簡潔咁交代重點，結束簡介嘞！

簡介完畢，張宇人好唔滿意咁話：「絕對唔多謝呢個局，今日用咗半個鐘喺度聽佢講垃圾。呢份嘢唔知副局長幾時整好，係冇需要等到我哋開會畀件咁嘅嘢過嚟，仲要開會喺度喃嘸喃嘸，若果唔係我同Regina(葉劉)出聲，能你哋仲噏多半個鐘，若果你要同市民解釋草案，可以將佢一早擺上網，唔好嘥我哋時間，議會時間依家冇得嘥，因為我哋就嚟要收工，我哋係喺休會期都幫你做。」

究竟幾時應該詳細？幾時需要精簡？睇嚟班官仲未拿捏到喎。