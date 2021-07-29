政Whats噏：體操男子全能賽果惹爭議　甘文鋒裁判上身解畫

東京奧運賽事正舉行得如火如荼，觀眾睇比賽都相當肉緊。喺尋晚(28日)嘅奧運體操男子全能決賽，日本選手橋本大輝擊敗中國選手肖若騰奪金，但賽後唔少人就對結果非常不滿，話橋本大輝跳馬項目喺落地不穩兼出界情況下都奪金，覺得裁判偏袒，惹起爭議。面對咁嘅情況，屯門區前區議員、香港體操總會執委會成員甘文鋒就忍唔住喺Facebook評論兩句。

作為男子競技體操嘅前國際裁判，甘文鋒話大家有啲誇張嘞！佢解釋，跳馬得分有2個細分，即Execution同Difficulty。橋本大煇嗰一跳難度動作係5.6，如果演出冇瑕疵可得10分，即呢一跳最高得分有15.6分。而落地不穩呢個顯著瑕疵，踏一大步扣0.3分，一隻腳出界扣0.1，合共0.4分。

咁過程評分如何？甘就話第一騰空冇問題，第二騰空開始身體有啲曲扣0.1，轉體時轉速夠，直體保持得很好，但軸心不穩偏向一邊可能扣0.1或0.3，最後是落地預備動作不足扣0.3，基本上就是扣0.5至0.7。反正連落地的0.4，佢第一次評14.7，第二次評14.5，同最後出來分數差0至0.2，所以14.7呢個分數係合理咁話。最後佢仲講到有裁判制度等，總言之，都係想同大家講，評論體育都要專業，唔識唔好亂評論咁話。