疫情加上移民潮　組織去年收留棄養動物升2成

受新冠肺炎疫情影響，加上移民潮等因素，有收留流浪動物的組織指出，去年收留被棄養動物數量較前年上升約兩成，大部分被棄養的動物突然被迫到野外生活，長時間接觸骯髒的環境後染病受苦，甚至有主人因發現狗隻染病而無情把其遺棄。該組織為了加強愛護動物的宣傳教育工作，特別參與警方新界北總區的「寵愛傳校」計劃，盼可培養小朋友愛惜生命的意識，減少悲劇發生。

Kelly Animals Shelter(KAS) 創立人謝雅怡表示，該動物收容中心已成立12年，現時共收容約200多隻狗及20多隻貓。機構近年亦有透過與不同學校、青少年中心合作，組織義工服務，及帶動物到學校探訪並進行講座，讓同學們有機會接觸小動物，傳遞愛護動物的信息。

警方在今次計劃中與愛護動物組織合作，協助學校設立「寵物角」領養小動物，謝認為，若學校有心及有條件領養，對學校充滿信心，亦樂意在領養的過程中提供意見，在飼養的過程中提供協助。

談及今年處理較難忘的個案，謝雅怡表示，今年6月左右，一個動物組織為一隻唐狗進行絕育，期間發現其前腳疑被其他狗隻弄傷，傷口嚴重感染，其主人得悉後非但不願為其醫治，更無情把其拋棄。

她接收該隻唐狗後，立即把其送往治理，直言「唔收佢，佢就只有死路一條」，又形容一開始接收該狗隻時其傷勢嚴重，前腳的傷口有近千條蛆蟲，幸好在適當的照顧下，唐狗已康復近八成。謝相信，只要愛護動物的宣傳教育工作取得成效，必定可以減少同類悲劇重演。

事實上，針對不少貓狗被殘酷對待，東方報業集團深入探討流浪貓狗問題後，曾向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，並開放予公眾參觀、寄養及領養。早前計劃更被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討，惟政府回應指，長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想，拒採納建議。