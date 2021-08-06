新防控措施下周一起生效　已在港打針外傭可入境工作

勞工處今日(6日)提醒外籍家庭傭工及僱主，政府將在下周一(9日)實施新入境防控措施。如現時身處菲律賓和印尼的外傭在離港前已經在香港完成接種疫苗，可根據新措施來港工作。

勞工處發言人表示，新措施適用於來自新組別A組指明地區的外傭，包括菲律賓和印尼。如外傭早前已經在香港完成接種疫苗，他們可根據新措施登上來港的民航客機，但須遵守相關要求，包括登機前必須持有預定起飛時間前72小時內進行的聚合酶連鎖反應核酸檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為外傭抵達香港當日起計不少於21晚。

處方又提醒，僱主及職業介紹所須預先為其外傭作好準備。如外傭未能符合相關要求，可能會被禁止登機前往香港，或抵港後可能被拒絕入境，亦提醒僱主，如外傭來港開展僱傭合約或返回原居地度假後回港，僱主須負責外傭的核酸檢測費用，以及須履行僱主在「標準僱傭合約」下的責任，包括須負責外傭在強制檢疫期間的住宿費用及為外傭提供膳食津貼。

至於不持有認可接種疫苗紀錄的外傭，政府正與主要外傭輸出國的駐港總領事館，包括菲律賓和印尼，商討如何確認當地接種疫苗紀錄的真確性，以容許在當地完成接種疫苗的外傭來港工作，亦計劃安排這些外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，並正商討細節。在確定安排後，會另行公布詳情。

僱傭公會主席陳東風表示，新措施未能解決外傭人手短缺問題，因在港外傭自3月起方能接種疫苗，打齊兩針的人數不多、不論是已在本港完成接種後回鄉或是已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，由於數量不多，對解決外傭不足的問題並無幫助。他續指，現時只有流失、並無新血加入，變相令等待外傭的家庭情況依舊。

他又透露，菲律賓方面已著手處理外傭在當地接種紀錄的認證問題，將會以一張符合世界衞生組織標準的黃色針卡作記錄，如港府接受方案，相信可簡化聘請外傭的程序，而印尼亦有消息指當地衞生部將設立統一、由官方發布的疫苗證書，以解決針卡真確性問題，一切有待官方公布。他補充，如港府接受兩地提出的方案，方僧對市場有正面幫助。