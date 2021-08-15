馬會電話投注系統故障　市民稱無法投注

有市民向東網反映，昨日（14日）多次嘗試致電「1882」及「1886」香港賽馬會投注服務，仍未成功以電話投注。他指致電「1882」輸入投注戶口資料後，系統指未能認證他的戶口，他改為致電「1883」，等候約10分鐘後接通客戶服務員以英文投注。

記者嘗試致電馬會「1886」投注熱線，僅獲播放廣東話錄音指，「由於網絡設備故障，電話投注自動服務正受到影響，本會正努力修復」，並分別以英語及普通話重複相關內容。馬會回應查詢指，系統仍然搶修中。

香港賽馬會前日(13日)早上6時起因網絡設備故障暫停所有投注服務，至晚上才陸續恢復部分足球博彩及六合彩投注服務，整體服務受阻逾16小時。

根據馬會官網介紹，使用本地電話的市民可致電「1881」投注賽馬及六合彩，亦可致電「1833-611」及「1885」以快線及特快方式投注。另外，「1886」電話投注自動服務系統是專為投注戶口客戶而設的服務，可透過固網音頻電話或手機致電1886，依照話音指示購買六合彩，投注賽馬及足球或使用即時轉帳服務。