再多3人接種疫苗後死亡　4青少年接種復必泰後出現心肌炎

食物及衞生局今日(18日)公布，截至本周日的過去一星期，再多3名男子於離世前14日內接種新冠肺炎疫苗，年齡介乎54至62歲，個案均無臨床數據顯示由疫苗引起，個案有待專家委員會評估。另有4名青少年接種由內地及德國合研的復必泰疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎，其中一名12歲，一名13歲，兩名14歲，他們在接種疫苗後兩天內出現胸痛，目前情況穩定。

食衞局表示，截至本周日過去一星期，衞生署合共接獲216宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，至今累計5,142宗，佔疫苗接種總劑量的0.08%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，至今累計33宗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結18宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為9宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘6宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，7月19日至8月15日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有85.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3.1宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.6宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.3宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有33.2宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有7.3宗。當局表示，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。