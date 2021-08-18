無視法官質疑累青年無辜坐牢5年　放生更大嫌疑者　律政司製冤獄

律政司無視法庭評語，令無辜市民陷獄5年。高院上訴庭在上周三(11日)頒布判詞，解釋撤銷一名因販毒罪被判監23年的上訴人之定罪原因，指出針對上訴人的證供薄弱，案件滿布疑團。上訴庭更狠批律政司，指案件在審訊前和審訊期間，已有2名資深法官就案情作出非常嚴厲的評論，直指同案另一被告明顯罪嫌更大，明示控方應找上訴人指證同案被告，但律政司卻置若罔聞，堅持檢控上訴人而放生同案被告。上訴庭指律政司的處理手法，令案件出現嚴重不公義的情況。議員及學者均指有關事件影響本港的法治形象，鄭若驊作為律政司的部門首長實責無旁貸。

這宗冤案的上訴人馬家健(現年25歲)，在2016年的案發時把地址借給其前僱主的兄長洪志謙接收包裹。其後一個載有逾1公斤可卡因的郵包由巴西寄到其地址。海關其後將上訴人拘捕，並因他提供的資料，將洪亦拘捕歸案，並控告2人販毒，海關更在洪的住所發現小量可卡因。上訴人在被控初期，由洪的弟弟安排的律師團隊代表，去信律政司表示會認罪，並要求律政司對洪撤控。結果律政司撤銷洪關於郵包的販毒罪，只就在其住所搜到的小量可卡因提控。

上訴人於2017年8月在裁判法院認罪，但當他在同年11月到高院原訟庭接受判刑時，就辭退原律師團，指稱被原律師團不當影響才認罪，故申請推翻認罪答辯。法官張慧玲在聽取他及其前大狀與「師爺」作供後，決定批准他推翻認罪。張官更指出律師團將洪的利益置於上訴人之上。至2019年上訴人受審，最終被陪審團裁定罪成判囚23年。上訴庭在今年4月受理其上訴，並於7月判他得直釋放，惟他已在獄中羈押了5年。而事件續有餘波，前日警方以涉嫌妨礙司法公正，正式將上訴人的前大狀和「師爺」拘捕，警方會作出跟進調查。

上訴庭的判詞顯示，上訴人由推翻答辯起，便有向律政司提出可以為控方錄口供，去指證同案的洪。至審訊時，主審法官陳慶偉亦向律政司作此建議。陳官更明言洪明顯是罪嫌更大的人，並指如果上訴人最終被判罪成，他會覺得「荒謬」，着控方考慮是否繼續檢控。但控方外判大律師在匯報後，回覆表示刑事檢控專員決定繼續檢控。上訴庭批評律政司拒為上訴人錄口供，似乎只着緊有被告認罪，多於探究事情真相。

上訴庭再指律政司是防止有人被欺壓性檢控的「安全閥」，但在本案就看到這安全閥失靈。控方不能以「交給法庭判決」作萬應靈丹，推卸應負的責任。此外上訴庭亦指，先後2名法官對本案的狀況作出嚴厲評論，律政司的高層卻似乎未有為意。上訴庭質疑，法庭的訊息是否得到有效傳達。

香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈表示，按正常情況，律政司應按檢控守則，考慮全盤案情、證據及法律作檢控，惟今次法庭所披露的證據顯示，馬家健並非嫌疑最大，卻含冤被囚，認為律政司當初堅持檢控的決定不恰當，亦不理想。他認為，律政司司長鄭若驊作為部門首長，對事件責無旁貸，應吸取教訓，並審視部門有否人員徇私，確保未來不再發生類似事件，直言：「多一宗都嫌多。」

身兼執業大律師的議員容海恩指出，今次冤獄事件，律政司及控辯雙方的律師團隊均有責任，擔心本港或再發生類似事件，促當局盡快成立專責小組，審視律政司有否過失，並在可行情況下公開相關證據及資料，以釋除公眾疑慮。而身兼立法會司法及法律事務委員會的議員葛珮帆認為，今次案件疑點重重，公眾極為關注律政司是否製造冤獄，不但令涉事青年權利受損，亦影響本港法治的形象，促律政司作詳細調查。