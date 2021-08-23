交友App遇投資陷阱　騙徒噓寒問暖氹入局　女子失逾90萬元

網絡騙案何其多，尤其交友、投資要謹慎，近日再有市民疑墮入網上騙局！深水埗區議員袁海文今日(23日)表示，最近接獲涉及「網上情緣」、「虛擬貨幣」及「網上投資或賭博」元素的騙案求助，事主在騙徒關懷備至的言語攻勢下「敗陣」，並聽從對方的指示投資虛擬貨幣，最後卻損失高達約93萬港元。袁續指，最近數星期收到2至3宗類似騙案，形容事件屬冰山一角，並促請警方積極調查及執法，由更高層次的網絡安全及科技罪案調查科跟進。

30歲的事主A小姐(化名)，從事專業行業，於今年3月中透過交友軟件，認識1名聲稱從事IT行業的騙徒Y先生。及後，A小姐與騙徒轉到通訊程式WhatsApp繼續交談。騙徒言語間借意噓寒問暖，又利用親暱的稱呼與之對話，包括聲稱「你(妳)是我生命一輩子的女人」，令A小姐相信對方有意與她發展。Y先生聲稱自己懂得寫程式，更指自己可以破解程式漏洞，獲得開獎平台的資訊，游説A小姐使用虛擬貨幣作投資，並轉往偽冒的網上投資或賭博應用程式。

袁指騙徒曾多次向A小姐作出試探，最初A小姐以「好複雜」、「待你親自教我吧」、「我連你(是否)騙我用(偽冒投資應用程式)都不知道啊」作出拒絕。但騙徒卻以退為進，例如回覆「為了防止我是騙你的，我們以後可以不用聊啦，為了你的安全」、「你知道我心裏多難受嗎」等對話，令A小姐對自己懷疑對方感到愧疚。

而不斷的甜言蜜語亦令A小姐認為騙徒有意與她發展，最終即使在未曾見面的情況下，A小姐仍聽從騙徒的指示，下載了1款名為「幣安」(Binance)的虛擬貨幣買賣應用程式，並購買虛擬貨幣USDT泰達幣後，再轉至偽冒的網上投資或賭博應用程式。

騙徒其後指示A小姐在偽冒程式進行投注，並「破解」每局的開獎號碼，令A小姐必定中獎。而事主在首次賺取28.97泰達幣後，亦成功將全數泰達幣轉到幣安，令A小姐放下戒心，其後騙徒再以漸進式手段，要求A小姐加大投注金額，由最初的1,000港元，增加至最後的67,000港元。

惟3月下旬，A小姐打算從偽冒程式將泰達幣匯至幣安卻不成功，程式更顯示不同原因，例如「帳戶可能涉及洗黑錢」、「需支付開通戶口費」、「需升級成為VIP才可領取泰達幣」等原因，令A小姐先後4次支付合共80萬港元，卻仍未獲解封帳戶，始感到被騙並報警求助，她最終共損失約93萬港元。