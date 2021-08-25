港鐵簡化程序　學生下月起可上網申請半價乘車優惠

本港每年約有40萬人，可用「學生身份」個人八達通卡以約半價乘搭港鐵，但該優惠需以書面提交申請。為簡化申請程序，港鐵去年起讓部分中小學生電子方式交表，今年9月新學年起更擴展至所有合資格學生，均可使用八達通手機應用程式或網頁交表，但暫時全港1300間學校中約有90%會採用新安排。

港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯表示，以往學生要申請「學生身份」個人八達通卡要過5關，包括領表、填表、學校蓋印、交表及啟動學生優惠等，手續繁複。但下月1日上午9時起，本港所有全日制學生，均可用電子平台新申請及延續「學生身份」個人八達通卡。

梁指，港鐵去年底起聯絡全港約1300間學校，當中約90%向港鐵提供了學生證樣本，學生今後可在電子平台申請有關優惠，申請人上載學生證時，系統會自行與樣本比對，確認其學生的身份。

以新申請學生為例，他們需填寫個人資料、上載學生證、證件相及繳付申請費用，可選擇以信用卡或到港鐵站繳付費用。完成申請後學生獲得確認連結，之後用八達通手機手機應用程式及拍八達通卡，就可以啟動申請，大大縮短時間及手續。

中華基金中學校長何廸信表示，該校每年至少處理約300份相關申請，新安排可減省紙張及行政程序。梁又指，港鐵暫會保留紙本申請安排，未來會研究將其他服務電子化，例如與票務相關的電子表格。