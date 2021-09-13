國泰無良　哺乳及患癌員工未打針照炒　平機會：或犯殘疾歧視條例

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗，有正餵哺母乳及曾患癌的機組人員向《東網》投訴，表示即使提交醫生紙證不宜打針，仍遭國泰無情解僱。

平機會主席朱敏健今早(13)在電台節目表示，若有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求，而受差別待遇，包括被解僱，可能會觸犯《歧視殘疾條例》的「間接歧視」，建議有關員工可向平機會查詢或投訴。

朱續指，若僱員未能提交醫學證明，公司證明接種新冠疫苗要求是必要而合理，且對有關員工有調配困難而需解僱，可能未能違反歧視條例。平機會接到查詢後，會與有關方面接觸，了解前因後果，再決定如何協助，惟他又指不同行業有不同情況，故目前難以評論國泰的做法。

對於國泰航空解僱未接種疫苗，但有心臟問題的機組人員，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，由內地及德國共同研發的復必泰疫苗已將心肌炎列為不良反應之一，相信大部分醫生都會建議有心臟問題的成年人押後接種或改打科興疫苗，建議國泰可透過內部認可的醫生，了解員工未能接種的狀況。

有曾患甲狀腺癌的國泰空姐向《東網》投訴，指獲醫生告知已切除甲狀腺令免疫力減弱，加上血壓、血脂高，簽發不適宜打針的證明書，並於7月底交予公司。近日收到公司即時解僱通知，解僱原因是她無「合理原因(Valid Reason)」而不打針。另一國泰空姐則任職7年，今年6月因心痛入公立醫院，發現凝血指數高出正常水平4倍，其後亦被公司以「無合理原因不打針」即日解僱。

一名正餵哺母乳國泰前空姐亦向《東網》表示，7月已向公司提交醫生證明，並向公司明言會於12月1日前，待她完全退奶就去接種疫苗。豈料，她月初收到電郵，表示將會中止(terminate)聘用並採取進一步行動，及後收到正式的解僱通知，她嘗試致電公司要求説法，對方只表示會交由上級處理。自此之後，負責部門的熱線「打極唔通」。