東網揭劏房續租加幅過高　政府終讓步　上限由15%下調至10%

本港劏房問題向來為人詬病，港府早前修例管制劏房租務，規管租期為「2+2」，並設15%續租加幅上限，不過被批續租加幅偏高。東網及《東方日報》(下稱東方)早於4月1日已報道，政府就劏房立法的空窗期問題，預視或有大批劏房業主可能趁立法前大幅加租及逐離租客，隨時引發劏房加租潮及迫遷情況。

根據最新立法會文件，當局指，因應議員關注，並為分間單位的低收入人士和家庭租戶提供更多保障，經仔細考慮後，政府會建議修正案將訂續租時的加租上限，由15%修改至10%。有議員形容今次政府終於肯聽民意，但估計由立法至實施中間約有3個月空窗期，擔心有大批無良劏房業主在此期間瘋狂加租，令劏房戶受苦，因而促請政府加快手腳，縮短空窗期。

立法會《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》委員會上周召開會議，會上有多名議員指出《條例草案》原來建議15%續租加幅上限太高，建議將加租幅度與公屋加租幅度看齊，降低至10%續租加幅上限。

政府今日(13日)就以上條例草案會議的跟進事項作出回應，先指15%的續租加幅上限曾參考差餉物業估價署相關的租金指數在過去20多年間每兩年變動的幅度，認為將加租上限訂於15%已經可以為分間單位(劏房)的租客，提供額外及有效的保障，以免他們因受私人住宅市場租金大幅波動而引致的過高租金加幅所影響。然而因應議員提出的關注及提供更多保障，於是建議修改續租加幅上限。

議員柯創盛表示，各界人士早已批評續租加幅上限15%實屬太高，而政府今次終於順應民意，接下來更須關注如何有效實施及推行劏房租管。他擔心由立法至實施的空窗期內，大批苦無議價能力的劏房基層可能被無良業主大幅加租。柯直指，政府既然有意修改續租加幅上限，何不「為人為到底」，盡快推行相關法例，縮短空窗期，否則將違反保障劏房戶的原意。