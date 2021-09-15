今年上半年錄13宗致命工業意外　按年急增44%

本港不時發生工傷意外，勞工處資料顯示，今年上半年有1.4萬宗職業傷亡個案，當中有131宗屬致命個案，較去年同期增加15%；工業意外則有3,975宗，主要涉及滑倒、絆倒或在同一高度跌倒，以及不正確的人力提舉或搬運，其中13宗屬致命個案，較去年同期暴增44%。建造業成為重災區，僅今年上半年就有11人因工業意外身亡。

勞工處文件顯示，今年上半年13宗致命工業意外中，建造業佔11宗，廢棄物管理，以及運輸及倉庫服務各佔1宗。以建造業而言，致命意外主要涉及人體從高處墮下，有5宗個案，當中從梯子或窗口墮下的意外各有兩宗，餘下1宗是由沒有護欄的邊緣墮下。另外涉及受困於物件之內或物件之間，以及被移動物件或與移動物件碰撞，亦分別各有2宗致命個案。

勞工處指，建造業的職安健表現值得關注，多年來不論大型公、私營工程項目或小規模裝修維修工程，均不時發生致命或嚴重工業意外；而建造業的致命工業意外數目和每千名工人意外率，亦同是各行業之冠。該處指，截至今年7月，已進行6次針對建造業的特別執法行動，每次重點都包括高處工作安全，期間共發出1,007張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出324項檢控。

另外，勞工處亦有針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，進行突擊巡查，截至今年7月已進行24次相關執法行動，期間發出623張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出184項檢控。