3男上水非法集結罪成　官不信警胡亂拘捕令自己更辛苦

前年11月有示威者在上水集結，不但以垃圾桶、鐵欄杆、磚頭等雜物堵路，更縱火破壞公物。當中3名男子當場被捕，共同被控一項非法集結，部分另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產、管有適合作非法用途的工具及違《禁蒙面法》。他們否認全部控罪受審，今（16日）在粉嶺法院裁決。除其中一人身處非法集結時使用蒙面物品罪脫外，其餘均罪名成立。裁判官陳炳宙相信警員不會在繁忙工作下，胡亂作出拘捕增加自己工作量，全盤信納他們的證供，下令3名被告還押至9月29日，為他們索取勞教中心報告後判刑。

3名被告依次為陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲）。他們同被控於2019年11月12日，在上水新運路與掃管埔路交界參與非法集結；陳、張各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪；陳另被控管有一個打火機充氣罐，張則另被控管有35條膠索帶。審訊期間，代表第二被告的大律師在控方舉證完畢之後申請法官避席，要求更換另一名裁判官處理審訊，並稱裁判官過早否定抗辯方向，構成表面偏頗，惟被裁判官拒絕。

裁判官裁決時指，雖然3名作供警員的供詞略有出入，但認為僅屬顯微鏡下的分歧，不影響他們的可信性。事實上，自2019年6月開始，警方為了維持治安而疲於奔命，裁判官相信若沒有滋事分子在堵路或縱火，警員不會落車執法，反問「難道警察對當時的繁忙工作仍感到不夠吃力，要無緣無故在該處落車胡亂作出拘捕，令自己更加辛苦嗎？」對於辯方所指，當日沒有人叫口號也沒有人堵路，裁判官形容是完全脫離現實，這些說法「一句也嫌多」。

裁判官續指，3名被告均穿一身暴力示威者的裝束和裝備，考慮到他們身處的位置，裁定他們懷共同目的集結在一起並擾亂秩序。裁判官亦裁定，首被告沒有無合理辯解攜有打火機充氣罐，而第三被告戴上面罩，目的必然是要阻止別人在他犯法時識辨身份，而他攜索帶，肯定是用來綑綁雜物堵塞道路。針對首被告的《禁蒙面法》罪方面，由於當他被捕時面巾僅圍着頸部，未有遮掩面容，因此難以斷定他在參與非法集結時，必定使用了這條面巾來遮面，故裁定罪名不成立。