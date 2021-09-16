租用大角咀作爆炸品工場　兩男分別判囚48及31個月

警方前年搜查大角咀一個單位，在單位內搜獲黑火藥、鋁熱劑等爆炸品，同時檢獲多枚汽油彈，及可用來投擲汽油彈的空中無人機。涉案單位之租客及一名男學生已在區院承認串謀製造爆炸品等罪，法官李慶年今天（16日）判刑時指，涉案單位形同小型軍火庫，犯罪意圖及目的帶有恐怖主義成分，且使用高端科技䇿劃暴力罪行。租客被判囚48個月，而角色較次要的男學生被判囚31個月。

兩名被告依次是董上琳（25歲）及丁展峯（19歲），他們承認一項串謀製造爆炸品及管有爆炸品罪，董再承認一項管有物品意圖損壞財產罪。董被判監48個月，丁被判監31個月。

法官判刑時表示，案件屬有預謀，在涉案單位搜出的材料約可製作700克黑火藥，兩被告一度試圖製造鋁熱劑失敗，顯示他們並不專業，而單位內的戰術裝備等可供逾10人使用。兩名被告把住宅單位用作爆炸品工場，犯罪意圖嚴重，帶有恐怖主義成分，包括研究及製作爆炸品、研究使用手提連接爆炸品等，企圖直接傷害目標，間接禍及其他無辜的人，且該工場隱藏在舊區民居，一旦發生意外，便會禍及附近居民，潛在人身傷害及財物損失風險不容忽視。兩被告更使用空中無人機此高端科技，連同投擲器以投擲汽油彈，單位內亦有一些遙控汽油彈已可使用，案情嚴重。

案情指，2019年10月3日董與業主簽訂租約，租用涉案橡樹街單位。同月15日，警方展開監察行動，見被告多次進出大廈，同日晚上警員截停兩人，他們一度掙扎試圖逃走，但終被制服拘捕。警員利用董的鎖匙進入單位，在單位內搜出控罪提及的物品，可用作製造爆炸品。警方亦發現有人在單位內已成功製成和使用黑火藥。此外，單位睡房內的行李箱及背囊，均裝有大量防毒面具，警方亦找到大量寫有2019年6月示威事件的筆記。