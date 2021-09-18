專家推算本港15萬女性患有乳癌　期望更多機構提供篩查服務

乳癌一直是女性最常見的癌症，香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生推算，本港44至69歲女性人口超過150萬人，若單純以運動不足為乳癌風險因素，最少有75萬人高危，加入其他風險因素，最高危的25%女士，都有超過15萬人。她期望乳癌篩查先導計劃之後，政府會透過公私營合作方式，鼓勵更多非政府組織及私營醫療機構參與，提供足夠合資格的篩查服務。

張淑儀於電台節目稱，自1994年以來，乳癌都是女性最常見的癌症，每14個女士就有一個人患上入侵性乳癌，可見發病率頗高。同時，早期醫學硏究亦證實，定期乳癌篩檢可以找出摸不到的乳癌，將發現癌症的期數提早，從而減低死亡率。成功的乳癌篩檢，每一千人，可以發現5至10宗乳癌。香港乳癌基金會的乳癌篩查服務數據顯示，1000個沒有症狀的女士定期乳房X光檢查，可找出7個乳癌，與國際數字相若。

她續稱，過去3年，香港乳癌基金會向特首提交施政報告建議書，倡議乳癌篩查三步走，包括推行高風險女士定期篩查、為低收入女士免費檢查、硏究全民篩查服務可行性。政府推行的乳癌篩查先導計劃，以風險為本。44至69歲女士如果肥胖、缺乏運動、11歲之前來初經、從未生育或30歲後生第一胎等，都是高危，可考慮每兩年做一次乳房X光造影檢查。

如果經港大開發的乳癌風險評估工具評估後，屬最高危的25%人士，就合資格參加衞生署的乳房X光造影檢查。