煙酒患肝癌風險高確診已晚期　新治療組合增存活少副作用

本港每年約有1,800宗肝癌新症，是第三大癌症殺手，近80%患者為男性，但早期肝癌無明顯病徵，確診時往往已屆晚期。目前一線晚期肝癌藥物多以口服標靶藥為主，而近年的免疫治療，適合部分有轉移及無法進行切除癌細胞的病人，有臨床研究顯示，對比第一代肝癌標靶藥，最近有免疫治療組合可將病人整體存活期提升約半年。

肝癌成因有好多種，肝硬化便是其中的主因，亦可由不同病毒引起，包括常見的乙型肝炎病毒，本港目前約有十分一人口屬乙肝帶病毒者。肝癌其他風險因素亦包括吸煙、飲酒等。由於早期肝癌沒有明顯病徵，要到之後才出現右上腹疼痛、發燒、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹、小便呈茶色而大便呈淺灰色、食欲不振等。

晚期肝癌以藥物治療為主，一線藥物一般以口服標靶藥為主，整體存活期中位數約12至14個月。有臨床研究顯示，最近的一線免疫治療如「阿替利組單抗」(Atezolizumab)可激發免疫能力對付癌細胞，若聯合「抗血管增生藥」(Bevacizumab)使用，可延長存活期，適合無法進行切除手術或晚期肝癌患者。

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，對比第一代肝癌標靶藥物，免疫治療組合延長整體存活期的中位數，從13.4個月提升至19.2個月，療效於華人更為顯著，整體存活期中位數可達24月。有關療法亦可延遲食欲不振、疼痛、黃疸和腹瀉等症狀的出現，並有較少手足皮膚副作用。不過，該療法同樣有副作用，當中最常見為高血壓、疲倦、蛋白尿，病人如有食道靜脈曲張問題，則需在接受治療前先處理，以減低出血等風險。