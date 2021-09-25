年底立會選舉風險較高　鄧炳強稱會部署足夠警力防亂

保安局局長鄧炳強今日(25日)表示，當局會為十一活動，包括金紫荊廣場升旗儀式進行風險評估，以委派人手布防，同時會確保有足夠後備人手。他又指若在雙十節紀念辛亥革命並無問題，針對鼓吹台獨行為則需嚴正執法，但手持青天白日滿地紅旗並不等同違反《港區國安法》，會一併考慮當時的實際情況。

他又提到，今年12月會進行立法會換屆選舉，鄧認為風險較剛過去的選舉委員會界別分組一般選舉高，因有600個以上的票站，有較大量的投票市民等。局方會事先掌握情報，顧及宣傳活動的風險，防止前年區議會選舉有人被相反意見人士襲擊的情況重現，令選舉在安全、有效及不受影響的情況下進行。

鄧指，本港恐襲威脅級別一直維持在中度水平，他認為本港自《港區國安法》立法後，市面上的暴力行為大幅減少，但不能掉以輕心，因過往2年的黑暴孕育了本土恐怖人物，例如在7月1日出現孤狼式恐襲，其後又揭發港獨組織「光城者」的恐襲計劃。即使大部分人未必敢使用暴力，但出現很多軟對抗，例如香港言語治療師總工會出版刊物，「連幼稚園學生都唔放過」，不停滲透反國家思想。

對於他早前點名批評記協，質疑記協滲透校園及其代表性。他指出，傳媒對記協組成、帶有的政治傾向比他更清楚，又指香港社會接受多元聲音，每個人都有權發表意見，反對政府沒有問題，但不可進行違法行為顛覆政府。鄧強調「每個人行出嚟，如果個心唔係諗住犯法就唔使擔憂」，相反如果有犯法的心，如何隱藏、潛藏都會被發現。