沙漠中偶遇藝術綠洲　路政署將50條橋樑隧道幻化美景

香港=石屎森林，有人認為將兩者拼湊一起才是最寫實的形容，但原來沙漠也會有綠洲，為繁華忙碌的都市展現如海市蜃樓般的虛幻美。運輸及房屋局局長陳帆今日(25日)在網誌提到，路政署在2017年至2020年，已為約50條橋樑和行人隧道進行美化工作，並於去年底起，進一步推展街景美化工作。署方配合橋樑和行人隧道的保養及翻新工程，選擇人流較多及顯眼的天橋和隧道，由園境師訂立適切的設計主題，匯入特色圖案和色彩，呼應當區獨特環境。

陳帆表示，路政署今年續為約200個道路構築物和約1萬支燈柱進行翻新及美化工程，創造近300個臨時職位。在美化街景之餘，亦有助紓緩受疫情影響的失業情況。當局會繼續配合橋樑和行人隧道的保養及翻新安排，為道路構築物進行美化工作。

陳指，設計概念主要參考當區天然資源或人文歷史，勾畫當區特色，讓道路構築物融入社區環境，亦令居民更了解當區歷史。如銅鑼灣大坑道天橋，設計概念源自人對時地的感知及歲月的情懷，以「鳳木連棉」為主題，捕捉維園及中央圖書館附近的古樹「鳳凰木」、吉貝木棉及朴樹開花、滿葉青葱的時刻。

尖沙咀九龍公園徑天橋則利用仿青花瓷清雅的繪畫手法，敍述了九龍半島歷史的「滄海桑田」，把富有時代特色的建築物如天星碼頭、尖沙咀舊火車站、半島酒店等，以及交通工具如天星小輪、九廣鐵路等，布置在地圖不同的位置。

天水圍濕地公園路天橋融入當區獨有的濕地生態，在四季和日夜變更之中，尋找各種雀鳥的身影，形成一道與市民「捉迷藏」的風景。還有香港仔運動場附近的行人天橋，以「藍綠交織」為設計概念，將天橋配合附近的藍天與海，及綠意盎然的山巒﹐展現南區自然景觀的悠閒氣氛。

他指出，為轄下構築物加上圖案時，會因應設計及日後保養要求等因素，選用合適材料，牆紙裝飾防水、防曬，同時易於張貼和移除。另外，園境師會因應周遭環境選擇合適顏色的油漆，讓構築物和諧地融入環境。