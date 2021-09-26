港府將發掘更多土地建屋　黃偉綸指地產建設商會配合開拓

為解決本港住屋需求，發展局局長黃偉綸今日（26日）在電台節目表示，港府未來10年目標會興建超過31.6萬個公營房屋單位，較同期需求多出5%，而按現時情況推算，當中有三分之二的單位會在較後時間才完成興建。對於發掘更多住屋用地，黃指出，地產建設商會已表示會配合政府開拓土地，目前土地共享先導計劃亦有3個計劃正在商討。

黃偉綸稱，港府除了會興建過渡性房屋，和實施劏房租務管制，興建公屋方面亦以組裝合成技術，以加快興建速度。他表示，市建局近期就重建油麻地及旺角地區，建議轉移地積比和整合街道區；同時港府亦研究收回土地、改善城規條例、土地刊憲法例，以及與其他相關政府部門合作。但他明白不少市民居住劏房有各種原因，例如同區上班，減少上下班交通時間，故長遠除了提供房屋供應亦要開創新的工作職位，協助區內居民就業。

此外，政府未來幾個星期將會公布《香港2030+》的最新研究報告，而有關「明日大嶼願景」，黃偉綸估計於2027年可以展開東大嶼都會中部水域人工島的填海工程，2030年會有第一批土地供應用作興建房屋，首批居民有望在2034年入伙，而2030年後主要土地供應，將會集中於新界北發展區和中部水域人工島填海。他又說，新界北部與深圳僅一河之隔，兩地能產生正面協同效應，特區政府在交通基建聯繫方面，會以更整全態度作出規劃。

至於會否興建連接元朗洪水橋和深圳前海的鐵路，黃偉綸亦指，須待下月發表的施政報告再作論述。