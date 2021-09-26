本港空氣質素不佳　港府改裝直升機作實時空氣監測

近年本港空氣質素不佳，環境局局長黃錦星今（26日）表示，本港的重點挑戰之一是管理臭氧水平，政府需要就影響本地的光化學反應作更深入研究，找出區域內形成臭氧的主要化合物及其來源，才可對症下藥；在未來兩年高臭氧污染的日子，當局會利用已改裝的直升機隊，於高污染日子飛過污染物氣團作監測及採樣，配合船隊及陸上採樣隊，作海陸空同步採樣，以進一步提升整體空氣質素。

黃錦星指出，臭氧並非從污染源直接排出，卻是由空氣中的揮發性有機化合物(VOC)和氮氧化物在陽光下經光化學反應所形成，而且VOC一般包含數以百計不同來源的化合物，包括人為和天然的源頭，當局有需要深入研究影響本地的光化學反應，才可對症下藥。他指，環境保護署去年與香港科技大學及政府飛行服務隊合作，借助直升機在上空實時空氣監測，並可凌空進行空氣污染物採樣，確認當中的VOC成分，以配合區域臭氧問題的研究。

他又提到，近年約40%噪音投訴涉及工商業處所，源頭多是在商場、食肆及工廠等，多與其空調、通風、冷凍及水泵等系統相關。當局在處理相關投訴時，關鍵挑戰在於如何高效地確定誰是噪音的「真」源頭，若逐一「上樓」作巡查，所需工作人手及巡查時間甚多，同時會對眾多受查人士構成不便。

他指，環保署早前引進便攜式「聲學相機」，率先運用於調查上述工商業噪音，調查人員只要把相機面向懷疑噪音源的位置，屏幕會顯示不同色譜，可「看見」誰是最嘈吵的源頭。當局以往處理相關投訴，需派出數隊調查人員搜索多日；引進相機後，一般只需由兩位調查人員舉起相機拍攝，不久後便可「看見」噪音源頭的位置，調查效率大大提升。