東方民調：拓地建屋無寸進　審批冗長礙發展

香港房屋問題成為社會深層次矛盾，曾蔭權政府減建公營房屋遺禍深遠，破壞基層上樓機制造成劏房問題，公屋輪候愈排愈長，辣招加稅也無助解決樓荒，房屋亂象更引起中央關注。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府懶政不作為，拓地建屋無寸進。房屋問題淪為死結，歸根究柢是歷屆政府因循苟且，政策一味傾斜發展商，亦沒有善用土地資源，部門各自為政導致審批時間冗長，更是阻礙房屋土地發展的致命傷。

房屋問題如同死結，港府處理多年未見起色，房屋亂象亦引起中央關注，多年前已提醒港府若處理不好會演變成政治問題，更督促港府盡快取締劏房。最近甚至傳出中央要求香港地產界協助解決樓荒的消息，雖然香港地產建設商會澄清沒聽聞此消息，但表明在「良政善治的新環境下」，商會及一眾會員會支持港府增加土地房屋供應。市場亦揣測官商可能已達成一定共識，料發展商未來要配合港府步伐加快建屋，捐地、參加土地共享先導計劃將成常態，而業界詬病補地價政策，望及早撥亂反正、拆牆鬆綁，亦帶動未來的房策改革。

「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問381名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港樓價持續高企，房屋亂象更引起中央關注，54%受訪者直指，房屋問題加劇社會怨氣；29%批評港府房策一籌莫展；15%形容香港房屋死結難解。

港府常指無地可用，但不少棕地卻淪垃圾山，工業邨有大量閒置地，40%受訪者歸咎當局無善用土地資源；35%認為須全盤檢視閒置土地；23%轟港府規劃思維守舊。

發展新項目需經過多個政府部門審批，手續繁複，41%受訪者批評港府部門各自為政，冗長審批拖延發展；35%稱應重組政府架構簡化程序；21%指可效法深圳一條龍審批。

港府推出過渡性房屋及明日大嶼計劃，惟大部分受訪者認為，無助解決房屋問題，40%斥遠水難救近火；25%批評不切實際假大空；24%炮轟港府敷衍市民，無濟於事。

香港樓價冠絕全球，繁榮指數顯著回落，54%指難安居樂業，加劇社會矛盾；25%斥高樓價影響生活質素；17%稱生活成本高損害競爭力。房屋供應嚴重不足，大部分受訪者批評港府的房屋及土地政策，49%歸咎歷屆政府房策傾斜發展商所致；30%斥港府懶政不作為；19%直指港府因循，拓土建屋無寸進。

綜觀情況，大部分受訪者直指高樓價令市民難安居樂業，不但影響生活質素及競爭力，甚至加劇社會矛盾，直斥港府現行的土地房屋政策只是敷衍市民，不切實際，根本無助解決房屋問題。