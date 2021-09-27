殉職高級督察林婉儀被封「走私剋星」　表現卓越多次獲獎

英勇殉職的高級督察林婉儀於2007年加入警隊，2010年晉升為督察，2015年加入水警總區，2020年4月調任小艇隊主管。她去年駐守小艇隊期間，多次帶隊成功打擊海上走私活動，期間共截獲超過70艘快艇，拘捕逾100人，因此獲得超過40個讚賞，被形容為「走私剋星」。此外，她過往表現卓越，曾獲得2次總區指揮官嘉獎、一次警務處處長嘉獎(單位)及「踏浪者行動」勳章。

林婉儀於2021年6月23日，帶領水警小艇分區人員在龍鼓洲和沙洲一帶和海關展開聯合反走私行動，在屯門截停2艘走私快艇，拘捕5名內地男子，檢獲10枚彈藥及1.2萬公斤凍肉。

於2021年4月9日，她參與水警和海關合作在屯門青山灣一帶的反走私行動，期間警方發現一輛輕型貨車駛至三聖街，遂將該貨車閘停並拘捕司機，檢獲約54箱懷疑走私貨物，總市值約420萬港元。

去年12月29日，她帶領水警小艇隊在香港西面水域一帶反走私，在沙洲以南截停一艘可疑快艇，拘捕快艇上2名內地男子，檢獲約6,720走私凍肉，估計市值約23.5萬港元。

去年8月21日，她參與水警及海關於大嶼南展開的聯合反走私行動，水警小艇在海上成功截停其中1艘快艇，截獲附近1輛貨車，另1艘快艇則高速往內地方向逃去。行動中拘捕2名內地男子，在貨車及快艇上共檢獲202箱懷疑走私貨物，包括電子零件、化妝品、紅酒、手袋、乾鮑魚及12隻狗，估計市值約3,700萬港元。