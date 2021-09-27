2款戒煙藥含可致癌雜質 曾供港澳醫院診所 輝瑞回收5批產品

持牌藥物批發商美國輝瑞科研製藥有限公司(輝瑞)，有2款共5個批次用於戒煙的處方藥物產品，因含有高於可接受水平的可致癌雜質「N-亞硝基瓦倫尼克林」。衞生署今日(27日)表示，相關批次是現時香港所有可用批次，作為預防措施，輝瑞正從市面回收上述批次產品，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，署方呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

涉事產品名稱分別為「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」(香港註冊編號：HK-55462)及「戒必適1毫克藥片」(香港註冊編號：HK-55437)，前者有3個批次，編號包括「00023530」、「00026657」、「00023023」；後者則有2個批次，編號分別為「00025603」及「00026556」。

根據輝瑞的資料，該些產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房、批發商，以及轉口到澳門。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物的安全評估發出的更新，以考慮任何必要的跟進行動。

N-亞硝基瓦倫尼克林屬亞硝胺類化合物，基於囓齒類動物致癌研究等實驗室測試，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。