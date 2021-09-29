浸大研創新細胞傳感器　成本低至1美元　可快速篩查耐藥性細菌

香港浸會大學領導的研究團隊今日(29日)公布，研發出1款創新的細胞傳感器。其微管道結構的外觀與條碼相似，能以低成本為耐藥性細菌作快速篩查。細胞傳感器造價低於1美元，適合在發展中國家使用，可望在資源有限的條件下大規模應用，例如為食水、食物和公用設施進行頻密的安全測試，以及在傳染病爆發期間為大量樣本進行緊急檢測。

現時抗生素被廣泛用於治療細菌感染，但濫用及誤用抗生素導致耐藥性問題。「抗菌藥物敏感性測試」(藥敏測試)能夠用於檢測指定抗生素，是否能有效抑制某種細菌。惟傳統的測試方法需時16至24小時才能完成，新式的快速測試方法則需要大量實驗室設備及人力資源，本地每次測試需約數百至一千港元，成本高昂。

浸大化學系副教授任康寧博士帶領研究團隊用近5年時間，設計出1套長約10厘米，闊約5厘米的新藥敏測試系統。系統以全自動、毋須使用顯微鏡操作，並由兩個主要部分組成，包括細胞培養區和「條碼」細胞傳感器。細胞培養區由1組微管道組成，管道內的液體含有細胞培養基和不同濃度的抗生素。結構外觀與「條碼」相似的細胞傳感器由一組平行排列的「自適應線性過濾器」組成。用家通過使用配套手機程式掃描「條碼」，便可得知測試樣品中是否存在耐藥細菌病原體。

研究團隊曾利用條碼細胞傳感器測試大腸桿菌和金黃葡萄球菌，結果與傳統藥敏測試一致，並能在3小時內完成，大大縮短測試時間。「條碼」細胞傳感器的生產成本低廉，估計每個造價低於1美元。任康寧表示研究團隊已為新發明申請專利，並計劃把它開發成便攜式抗菌藥物敏感性測試儀器，並大量生產，預計約5年後能推出市場應用，希望最終能在資源匱乏的地區使用。