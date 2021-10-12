「獅子山」「圓規」相繼襲港　或創4天內兩度掛8號波紀錄

強烈熱帶風暴「圓規」迅速靠近本港，並進入香港800公里範圍，天文台已於今日(12日)凌晨零時40分發出3號強風信號。預測「圓規」即將於今晚進入本港400公里範圍內，並會升級為颱風，其風力將進一步增強，屆時或會發出8號烈風或暴風信號。如「圓規」於今日掛起8號風球，將會成為與熱帶風暴「獅子山」相隔3日後再掛起的8號風球，亦是有紀錄以來首次4日之內兩度掛起8號風球。

天文台長鄭楚明表示，「圓規」與「獅子山」一樣屬於「秋颱」，華南地區會受東北季候風影響，熱帶氣旋進入南海時，兩者會產生共同效應，從而令風力增加。鄭楚明又稱，本來「獅子山」離港較遠，若無東北季候風影響，其烈風圈應不會影響香港，但兩者夾擊之下風力大增。

至於「圓規」即將為香港帶來的狂風暴雨，鄭楚明指當「圓規」接近香港南面，相關雨帶會移近珠江口，風勢增強，預計今日後期至明日初期風勢最大。而「圓規」或會較「獅子山」更接近本港，且「圓規」風力更強勁，不過兩個熱帶氣旋的位置及路徑不同，故對本港影響也不盡相同。

而天文台高級科學主任李子祥則表示，由於「圓規」相關的驟雨本周後期會繼續影響廣東沿岸，預料未來一兩日會有大雨及狂風，若市民有戶外活動或掃墓打算，建議應密切留意未來數天天氣變化，亦應計劃戶外活動或掃墓的後備及應變方案。