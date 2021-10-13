荃灣西如心酒店臨時更改婚宴場地　賓客出席需打針　玩謝新人

疫情下新人舉辦婚宴困難重重。準新娘吳小姐原定計劃11月初在荃灣西如心酒店擺酒，豈料在大日子前兩星期突然被酒店通知，需要轉至酒店另一樓層的場地，但新場地改為D區食肆，而該對新人的一眾賓客尚未符合三分之二打針人數的要求，故未能使用新場地。吳已繳付約16萬港元的訂金，對於臨時變卦，酒店只着客人延期擺酒或取回訂金，更未有解釋臨時改場地之原因，吳小姐對此大感不滿，感徬徨無助。

吳小姐指得知尚有不少苦主遭臨時更改場地，WhatsApp群組內已有19個苦主。她質疑酒店場地是否因食肆牌照的問題而未能提供酒席。吳小姐原定邀請了180名賓客，酒店答應相關場地可以4人一枱，會場擺放45張枱，但合約並無寫明，只列明12人分15張枱，以及需要使用酒店房間作新娘化妝，吳指當初同意安排才落訂，豈料臨門一腳轉場，現時正諮詢律師意見，才作打算。

荃灣西如心酒店回覆指，現時未能在Nina Ballroom宴會廳提供宴會服務，直至另行通知。酒店方深表歉意，並已安排專責團隊與每位受影響客人跟進，包括更改宴會日期及送上酒店禮遇，客人亦可選擇到酒店內其他宴會場地舉辦婚禮，或全數退款。