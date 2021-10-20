首8月接3400宗路面凹凸投訴　路政署研耐用瀝青料明年完成

本港不少道路長期缺乏維修，車輛經過時恐釀意外。運輸及房屋局局長陳帆今日(20日)回覆議員指，路政署3年前起試用一款更耐用的瀝青物料，以減少道路損耗。截至上月底，全港31個繁忙路段已試用新物料，而該署預期在明年內完成有關研究，並按結果訂定新物料的更廣泛應用計劃。

陳帆指，該高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料由路政署與香港理工大學合作研發，物料以較高黏度的瀝青油組成，能提升耐用性。路政署於2018年年底在市區道路展開實地測試，目前測試結果大致顯示其抗變形、抗老化和抗疲勞方面的實際表現均較現有瀝青優勝，相信能改善道路耐用性，有助減少路面維修次數。

陳帆又透露，路政署在2019年及2020年分別接獲約6,000及4,900關於行車路面不平的公眾投訴或報告。截至今年8月，相關投訴或報告已達3,400宗。其中，重災區是葵青區共367宗；其後依次序為中西區、元朗及南區，分別有336、309、276宗。

陳補充，截至上月30日，路政署在區域及維修工程綱領下的人手編制為1,119人，負責區域行政及道路維修工作。路政署設有恒常的道路巡查機制，透過定期合約聘用承建商進行有關工作。行車速度及車流量高的快速公路會每天進行一次道路例行巡查，其他主幹道路的巡查頻次為每星期一次，而一般道路則為每1至6個月一次不等。路政署的道路巡查隊亦需每半年為各類道路進行一次詳細檢查，收集道路表面及結構狀況的資料，以規劃中長期的維修工作。此外，道路維修工作亦包括管理緊急應變中心，以處理山泥傾瀉、沖毀道路及樹木倒塌等緊急事故，以及統籌各公用事業機構進行的挖路工程。