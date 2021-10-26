新冠確診者出院條件明起收緊　須再隔離14日　與內地看齊

為爭取與內地通關，連出院條件亦與內地看齊。港府今日(26日)公布收緊新冠肺炎確診者的出院安排，新要求規定所有康復者在出院後以「閉環式管理」及點對點方式獲安排前往指定隔離地點，進行14天的隔離管理和健康狀況監測，以確保出院病人不帶病毒進入社區。現階段政府會以北大嶼山醫院香港感染控制中心作為隔離地點，有關安排明日(27日)起實施。

港府表示，為將確診病人早期康復後可能仍然帶有病毒並在社區傳播的風險進一步減至最低，規定出院後仍要隔離14日，以減低由可能出現復陽情況而導致在社區傳播病毒的風險。

確診病人其他出院條件亦有微調，有病徵的病人方面，體溫要恢復正常3天以上；呼吸道症狀明顯好轉；肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善；2次相隔24小時的檢測沒驗出病毒，以及自發病後已逾10天。至於從未出現新冠肺炎相關病徵的病人，需要2次相隔24小時的檢測沒驗出病毒，及相隔首次驗出確診已逾10天。

所有出院病人在出院後會要到北大嶼山醫院香港感染控制中心再隔離14日，始獲放行進入社區。