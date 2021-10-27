玻璃樽回收假大空　港府得過且過　去年收集量不足3成

政府計劃2023年或以前全面推行玻璃飲料容器生產者責任計劃，惟根據立法會文件顯示，玻璃管理承辦商的收集量長期不達標並每年下跌，由高峰時期2019年的2.12萬公噸，下跌至2020年的1.42萬公噸，不足目標3成，今年上半年亦只收集到8,800公噸廢玻璃樽，遠低於政府每年收集5萬公噸的目標。政府解釋，疫情影響收集量，會繼續擴大回收網絡，以提高廢玻璃容器的回收量。

本港回收玻璃樽工作推行至今3年，惟一波三折，2019年社會事件示威者以玻璃樽用作製造汽油彈，環境保護署下令承辦商停收玻璃樽；去年起又遇上新冠肺炎疫情，酒吧一度被勒令停業，至今仍需面對營業限制，令玻璃樽回收量大減。

環境局今日(27日)遞交立法會的書面答覆顯示，玻璃樽回收量逐年下跌並長年不達標。根據合約，兩間承辦商在合約首年、即2018年的回收目標合共為1.5萬公噸，但當年僅收集到9,600公噸，同年棄置堆填區的廢玻璃容器量卻達7.74萬公噸。

政府目標隨後提升至每年回收5萬公噸玻璃樽，而2019年承辦商僅收集到2.12萬公噸，遠低於目標，同期棄置堆填區的廢玻璃容器量仍達7.32萬；至2020年及今年上半年，廢玻璃樽收集量進一步下跌至1.42萬公噸及8,800公噸。今個財政年度，截至2021年8月，政府付予承辦商的服務費用為1,027萬港元。

環境局解釋，在去年及今年由於疫情，廢玻璃容器收集量受到影響。根據合約，若承辦商未能達致合約的營運表現要求，政府可按相關條款扣減其該合約年服務費，而若承辦商持續服務表現欠佳，警告後仍未能達到合約要求，環保署可根據相關合約條款提早結束有關合約及安排重新招標。

除玻璃管理承辦商外，由環保署以合約形式委聘非牟利團體營運的「綠在區區」社區回收網絡，亦提供廢玻璃容器收集服務。收集到的廢玻璃容器會主要交予玻璃管理承辦商回收處理。自2018年1月至今年7月，經「綠在區區」收集的廢玻璃容器共8,052公噸。當局會繼續擴大回收網絡以提高廢玻璃容器的回收量，但就無意就玻璃飲料容器引入類似塑膠飲料容器的回贈安排。