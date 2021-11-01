屯門南延綫遷拆泳池擬建2車站　方案明年初諮詢公眾

屯門區議會明日(2日)就港鐵「屯門南延綫」一事討論，港鐵和路政署提交予議會文件顯示，延線將由現時屯馬綫的屯門站向南邊延伸，設計將以高架橋為主，並會新增設2個車站，包括位置在屯門泳池的為「第16區站(暫名)」，以及於屯門碼頭附近的新終點站「屯門南站」；但文件內未有交代各項搬遷工程所引來問題的後續安排。路政署和港鐵指，屯門南延綫項目的鐵路方案預計於明年初刊憲及諮詢公眾。

文件提到第16區站擬設於現有屯門泳池的位置，而屯門南站為架空車站，擬設於湖景路；但地圖顯示湖景路設有3條行人天橋，而文件未有提及會否拆卸，以及如何為區內居民安排連接兩邊的臨時行人道。

文件續指，由於需要配合工程，部分社區設施將要拆卸重置屯門泳池、海皇路花園(包括寵物公園)及「綠在屯門」回收環保站需要拆卸及重置。其中影響最大的屯門泳池將會拆遷至屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置重置，而高爾夫球中心現有的練習草坪則會與歷奇公園原址整合。惟文件同樣未有提供屯門泳池搬遷工程需要多久的搬遷和落成等工程時間。

至於「綠在屯門」回收環保站及海皇路花園分別重置於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地和屯門河(東岸)花園側的政府土地。

港鐵表示，正就項目進行環境影響評估，估計明年年初可提交環保署，2023年動工，約2030年完工。