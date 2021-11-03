電梯工程進展慢　 落成不足三分一

本港不少住宅建於山坡之上，市民往往要步行過百級樓梯或經過長長斜路方能回家，對長者而言尤其吃力。有見及此，政府為有需要地區安裝上坡電梯系統方便市民上落，並早於2009年訂立一套客觀及具透明度的評分準則，為上坡系統的建議進行評審，並排列名次。

然而，政府於2010年建議18個地點興建上坡系統，至今不足三分一落成，當中排第二的寶馬山行人通道系統，拖足10年始有望年底動工。

每個上坡系統由規劃至落成往往花上逾10年時間，當中在建議項目排行第二的寶馬山行人通道系統，設計方案經過多次諮詢及收集市民意見後，至今仍未開始動工興建。東區區議員阮建中指出，區內許多長者對上坡系統引頸以待，部分更戲言怕等不到該電梯完工之日，收集市民意見所得，逾85%居民支持興建系統，認為有助紓緩交通，亦有助莘莘學子上學。

阮又指，工程已拖延逾十年，現時通往寶馬山的斜路相當陡峭，下山容易上山難，而上坡系統在拉鋸多時後，去年終獲得通過並獲得撥款，預期最快今年底動工。即使工程順利，最快也要4至6年才會落成，居民仍要耐心等候。