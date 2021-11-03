扶手電梯意外頻生　市民使用要留神

扶手電梯遍布香港，無論街市、商場或港鐵站都會見到其影蹤，惟涉及扶手電梯的意外多不勝數，按照機電工程署數字，今年首9個月發生逾1,300宗相關意外，大部分涉及乘客不小心使用。有專家就提醒，市民除了切勿站近梯級邊緣外，停止在電梯上行走也有助降低意外。

堅尼地城山市街高段一條長約30米，闊度僅約一米的單向上行「迷你電梯」，卻被視為搬運家具的輸送帶，記者日前直擊有外籍人士將大型家具放在電梯的扶手上運送，期間一度步履不穩，險生意外。今年7月中，一名年約兩歲的男童在觀塘一個商場乘搭扶手電梯時，懷疑站得太近邊緣而遭電梯夾到鞋子，導致其腳部受傷，需送院治理。另一宗意外則發生在4月底，一名女子在柴灣市政大廈乘搭扶手電梯時遭夾腳，其後她跌倒致頭部受傷。

職業訓練局卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員黃啟漢指，電梯意外多數集中在腳部被夾，市民應留意勿站近邊緣外，拖着小孩時亦應向中央靠攏，確保與左右兩處邊緣都保持距離，此外，港人慣常在電梯上行走，加劇電梯負荷，易生意外，認為政府可倣效日本埼玉縣，禁止市民在電梯上行走，並就此加強指引及教育。