13歲女童接種復必泰疫苗後離世　威院拖近1個月始呈報

13歲女童離世前曾往威爾斯親王醫院求醫。

港府今年6月起批准降低由內地及德國合研的「復必泰」疫苗接種年齡下限至12歲，並正討論擴至5至11歲，惟疫苗對青少年的安全性卻成疑，有指1名13歲女童於今年8月20日接種復必泰疫苗，至10月11日離世，離世前曾往威爾斯親王醫院求醫，家屬投訴院方沒有將有關個案呈報衞生署，質疑有關做法涉及隱瞞，威院因應家屬投訴，事隔近1個月始於昨日(3日)向衞生署呈報。

威爾斯親王醫院表示，1名13歲女童10月10日早上因低燒及感到氣促，到威院急症室求診。醫生為病人檢查，病人當時維生指數正常，沒有發燒，病人獲處方藥物後出院。院方為病人安排新冠肺炎病毒測試，結果為無染疫。

至10月11日下午該女童於家中失去意識，被送到威院急症室。兒科及深切治療部醫生於急症室為病人會診及參與搶救，惟病人最終於下午4時03分離世。

翻查紀錄，病人於8月20日完成接種2劑新冠疫苗。醫護團隊考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為並未有足夠證據支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則。其後，院方與家屬商討，因應家屬的關注，遂於昨日向衞生署呈報個案。

院方現時已按程序將個案呈報死因裁判官，以確定死因，並會配合死因裁判官跟進工作。