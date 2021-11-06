被指放風追討違誓者薪津　徐英偉稱無意嚇走區議員

區議員宣誓已告一段落，當中147人成功「過關」，49人被政府褫奪議席(DQ)。18區區議會目前的區議員人數共150人。惟於宣誓前，政府向傳媒「放風」指違誓者會被追討自上任起計、約過百萬元的薪津，引起民主派區議員辭職潮，然而追薪方案並無出現，政府更宣布所有區議員都會獲邀宣誓。

民政事務局局長徐英偉過去無正面回應「放風」一事，至日前接受電視台專訪時，表示政府曾研究不同宣誓安排及追薪方案，無意「嚇走」區議員，他的工作是要為區議員宣誓，安排一個穩妥的方法，又指「其實很多事情經常變」、「希望盡快做完，讓大家專注區議會本身的功能」。

徐英偉續指不公開討論具體違誓行為，當中有人涉及宣傳或支持港獨主張，透露有個案轉交執法部門跟進，惟沒有具體數字，強調現時宣誓工作大致完成，未來要做好地區行政。

另外，徐英偉被問及市民現時進入政府設施須使用「安心出行」，他指已要求前線人員人性化處理，協助有困難的人士包括露宿者，同時會因應氣溫急降作安排，方便沒「安心出行」的露宿者使用避寒中心。