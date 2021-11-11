大坑西新邨重建戶獲現金津貼過渡　三人家庭料獲70萬元

石硤尾大坑西新邨重建計劃拉鋸多年，為協助安置租戶，負責管理的香港平民屋宇有限公司將為受重建影響的合資格租戶發放現金津貼。據了解金額參考私樓租金後，三人家庭可獲約70萬港元現金津貼，現時估計至少半數居民符合申領資格，連同其他搬遷津貼等開支，估計安置居民費用金額多達約10億港元。

大坑西新邨重建初步規劃建議，將劃分兩個地盤，其中一個擬建兩幢大廈約1,300個單位讓合資格租客回遷；另一地盤建約2,000個「港人首次置業」單位，重建方案近日已向城規會遞交申請。

現時大坑西新邨居民均可選擇遷回租住重建後的單位，但需要符合3項資格，包括非公屋居民及沒有購買居屋；登記核實為大坑西新邨居民；以及在香港沒有擁有住宅物業。據悉，相關資格正考慮放寬，包括容許市民擁有自住安老物業，但如果屬豪宅或出租劏房的業主等則不獲豁免。

過去一直有居民組織要求當局提供公屋單位作過渡安置，據悉由於涉及公共房屋資源，不在考慮之列，但會提供一筆現金津貼助居民在過渡期租用私樓單位，以5年過渡期計算，1人至5人家庭的現金津貼約為54萬至近100萬港元，認為相關津貼足以居民租用同區私樓單位，如果選擇不再返回重建單位，更可額外獲得相當於原有津貼金額的四分一津貼。

居民如在過渡期覓屋有困難，相關團體將協助居民租用酒店，甚至為合資格居民轉介租住過渡性房屋，但如果在過渡期首年獲編配公屋或租用過渡性房屋，則不獲現金津貼，以免雙重福利。